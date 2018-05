Gabriel Jesus, a diferença no Palmeiras

Gabriel Jesus é diferente. O time do Palmeiras ainda não.

Ué, mas a equipe não deu de 4 a 1 no XV de Novembro, em Piracicaba?

Deu, mas o placar é enganoso, a turma de Marcelo Oliveira reagiu, mas sabe que precisa mostrar mais, e com frequência, para convencer a exigente torcida. Houve muitos chutões, passes errados e até erros da arbitragem em momentos que poderiam levar o XV a outro resultado: um pênalti não marcado pelo juiz Thiago Scarascati, que deveria também ter dado o segundo cartão amarelo ao lateral Lucas – com a posterior expulsão.

Feitas essas observações, falemos do jovem Gabriel. Ele já é um jogador diferenciado. E alia a isso vontade imensa de colaborar com a equipe. É um craque operário, se é que existe isso no futebol de hoje.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, lá estava ele dando um “carrinho” para impedir um contra-ataque inimigo. Aos 21 minutos, Gabriel encontrou forças para derrubar o tanque Magal, volante e capitão adversário. Três minutos depois cometeu nova falta.

Então ele estava em campo só para marcar? Não, isso Gabriel faz porque tem um empenho extraordinário. “Gosto do jogo intenso e dedicado desde que jogava na base”, comentou ao final da partida. Ele não se importa em marcar e seguir as instruções de Marcelo Oliveira.

Por enquanto, esse comportamento não impede que ele seja jogador excepcional quando recebe a bola e dispara contra a defesa adversária. Foi assim contra o XV no estádio Barão de Serra Negra. Estava na jogada do segundo gol palmeirense – foi gol contra, mas o juiz anotou para Gabriel. Deu excelente passe para Dudu, mas o goleiro Bruno conseguiu a defesa. Sofreu um pênalti claro não assinalado pela arbitragem, quando o jogo já estava 3 a 1.

E aos 21 minutos do segundo tempo assinou sua obra maior: recebeu um lançamento perfeito de Robinho, dominou a bola, olhou o goleiro e o encobriu. O tal do golaço: 4 a 1.

Teve tempo de protagonizar ainda uma outra jogada de efeito: recebeu a bola e poderia ter marcado o seu terceiro gol, mas tocou para Dudu, que estava em posição duvidosa. O juiz anotou impedimento e anulou o que teria sido o quinto gol alviverde.

A todas suas qualidades, Gabriel soma a do companheirismo. “Gosto de ajudar”, admitiu ao deixar o campo.

(Com participação de Roberto Salim.)