Grêmio retoma rumo certo contra o Avaí

O Grêmio deu vaciladas, recentemente, e perdeu um pouco o Corinthians de vista. Na noite deste sábado, no entanto, retomou o rumo, ao bater o Avaí por 3 a 1, em Porto Alegre. Placar seguro, que o deixa encostado no Atlético-MG e menos distante do líder do Brasileiro. No mínimo, consolida corrida por uma vaga para a próxima edição da Taça Libertadores.

O desafio contra os catarinenses foi superado com menos de meia hora. Para ser exato, com 23 minutos já estava com vantagem de 2 a 0, gols de Giuliano. Apesar de algumas baixas, os gaúchos nem deram bola para o Avaí, que se limitou a ligeira pressão só no começo.

O Grêmio controlou o jogo como quis e nem se abalou com o gol de André Lima, aos 19 do segundo tempo, e que poderia recolocar o Avaí ao menos na busca do empate. Maxi Rodriguez, aos 30, encerrou com qualquer pretensão de um adversário com medo do descenso.

O resultado foi importante para o Grêmio por vários motivos. Além de manter esperança, não muito grande, do título nacional, tomou fôlego para o clássico com o Fluminense, no meio da semana, por vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O técnico Roger Machado constatou que a equipe recuperou a capacidade de armação e de finalização, sobretudo por desempenho muito bom de Giuliano e Luan.