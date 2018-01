Handebol feminino e vergonha na cara

Handebol e hino começam com H.

Coincidências…

As moças da seleção brasileira entraram no ginásio de Kolding, na Dinamarca, para enfrentar a Romênia, como favoritas, neste domingo. Era o início da fase de mata-mata do Campeonato Mundial. Elas defendiam o título e cantaram o hino nacional com muita empolgação.

Acontece que nem sempre as coisas correm como o esperado. Ainda mais quando a goleira adversária fecha o gol. A loira de penteado esquisito pegou bolas inacreditáveis. A goleira Paula Ungureanu, vestindo a camisa número 30, fez ao menos oito defesas mirabolantes.

Na verdade, as jovens brasileiras não se entregaram. Mesmo perdendo o primeiro tempo por cinco gols de diferença, voltaram com tudo para a etapa final.

Mas, além da goleira, as romenas tinham a armadora Cristina Neagu com a mão calibrada. E o time que tinha perdido três jogos na fase classificatória acabou com o sonho do bicampeonato mundial das brasileiras, que estavam invictas.

Placar: 25 a 22.

A grande diferença dessa derrota para outras, de outras modalidades brasileiras em campeonatos do mundo? Bem, existe uma diferença fundamental: as meninas treinadas pelo técnico Morten Soubak — além de jogar muito — tem vergonha na cara.

(Com reportagem de Roberto Salim.)