Juve fatura segunda taça. Falta a Champions

A Juventus de Turim voltou ao esplendor habitual. Nove anos depois de ser rebaixada para a Segunda Divisão por escândalo de arbitragem, o clube de Turim recupera prestígio, manda mais do que nunca no futebol italiano e só nesta temporada faturou dois títulos: o nacional (quarto em seguida) e agora também o da Copa Itália.

A segunda taça veio na noite desta quarta-feira, na final contra a Lazio, disputada no Estádio Olímpico, em Roma. Os 90 minutos não bastaram para indicar o vencedor, já que houve empate por 1 a 1. Nos 30 minutos adicionais, a Juve fez mais um, venceu por 2 a 1 e fez a festa. Para encerrar uma temporada extraordinária, falta a Champions, em disputa no dia 6 de junho, com o Barcelona, em Berlim.

O grupo do técnico Massimiliano Allegri mostra, em cada desafio, autocontrole, maturidade e eficiência suficientes para garantir-lhe sucesso. E, por que não?, aumentar a esperança de derrubar o gigante espanhol no tira-teima continental. Por isso, as proezas domésticas são importantes – no mínimo, para dar mais confiança aos alvinegros.

O jogo com a Lazio nem foi tão emocionante. O início foi a todo vapor, com o gol da Lazio aos 3 minutos (Radu, ao aproveitar cobrança de falta), e o empate da Juve aos 10 (Chiellini, também na sequência de bola parada). Em seguida, houve muita marcação, de lado a lado, com os atacantes pouco acionados e os goleiros sem fazer uma defesa difícil.

A prorrogação foi até mais emocionante, pois Djordjevic mandou uma bomba que superou o goleiro Storari, mas bateu nas duas traves e não entrou. Pouco depois, Matri (que havia entrado no segundo tempo no lugar de Llorente) fez o gol da vitória, ainda no primeiro tempo extra. Até o final, se viu a Lazio na tentativa do empate e dos pênaltis e a Juve a se segurar até fazer a festa por taça que não vencia havia 20 anos. O décimo da história.

A Juve embala para pegar o Barcelona. Pode levar uma surra, diante de adversário poderoso, mas talvez dê mais jogo contra os catalães do que contra a Lazio. Por um motivo simples: contra o rival italiano, houve mesmo estilo e mesma estratégia. Daí, jogo amarrado. Já o Barça ataca, vai pra cima, o que pode abrir espaço para os contragolpes juventinos. A conferir.