Luís Fabiano e São Paulo reagem. Há esperança para a Libertadores

O São Paulo reviveu grandes momentos, Luís Fabiano lembrou aquele que mereceu ser titular da seleção na Copa de 2010. Resultado: vitória por3 a1 sobre o América-MG, na noite deste sábado, a quinta colocação provisória e de novo esperança de garantir vaga para a Libertadores do ano que vem. Pena que a reação tricolor tenha vindo tarde para mantê-lo na disputa pelo título Brasileiro deste ano.

Luís Fabiano foi o destaque na partida vista por pouco mais de 9 mil pessoas no Morumbi e que decretou o retorno do Coelho mineiro para a Série B. O atacante fez dois gols e ainda serviu de garçom para Juan fazer o terceiro. A defesa comportou-se bem, apesar da lambança de Xandão, que recebeu segundo amarelo e foi expulso, e o meio-campo desta vez não negou fogo. Foi um São Paulo próximo daquele do início da competição e que, por algumas semanas, frequentou o topo.

A superioridade tricolor ficou evidente logo de cara, com Luís Fabiano e Lucas obrigando o goleiro Neneca a fazer algumas defesas mais difíceis. O América esteve longe de ser aquele time eficiente, que esboçou recuperação extraordinária com vitórias sobre Corinthians, Fluminense e Botafogo, todos times da parte alta da classificação. A equipe de Givanildo Oliveira viu-se perdida, sobretudo depois dos dois gols de Luís Fabiano, na primeira etapa. Entregou os pontos.

O trabalho da turma de Leão foi facilitado com o gol de Juan, logo aos 6 minutos do segundo tempo. O América lançou-se ainda a uma desesperada investida ao ataque, e o máximo que conseguiu foi diminuir com Alessandro aos 34. Dagoberto, de volta ao São Paulo, teve atuação discreta e no meio da etapa final soi substituído por Rivaldo.

O São Paulo tem ainda mais duas chances para chegar à Libertadores, nos duelos com Palmeiras e Santos. Pode bater os rivais domésticos, mas tem de torcer também por combinação de resultados de outros concorrentes para fechar o ano menos frustrado.