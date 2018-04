Lusa, uma noite inesquecível no Canindé

Foi bonita, singela e emocionante a festa de Portuguesa e torcida pela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. O Canindé viveu talvez a noite mais feliz de sua história, pois pela primeira vez viu a equipe da casa comemorar uma taça. Os 2 a 2 com o Sport consolidaram uma campanha memorável, com 20 vitórias, 12 empates e 3 derrotas. Ainda faltam três rodadas para aumentar a proeza de Jorginho e sua rapaziada.

O troféu talvez não seja valioso para Corinthians, Grêmio, Vasco, Palmeiras, clubes com currículo mais rico e para os quais a Segunda Divisão foi uma mancha, um pesadelo a ser esquecido. Para a Lusa, é prêmio para ficar em evidência, para ser valorizado, admirado. Uma prova de crescimento e um motivo para reforçar a autoestima e fazer com que seja protagonista na elite no ano que vem.

A Portuguesa volta à Série A, depois de mais quatro anos de ausência. E certamente será regresso de um grupo amadurecido e confiante. De preferência com Jorginho à frente. O ex-ponta, o Cantinflas, 46 anos e pouco tempo na estrada como treinador, é um dos segredos do ressurgimento luso. Sem mistérios, sem inventar, sem complicar, moldou o grupo à necessidade da competição. E sem sobressaltos o levou ao topo.

As imagens da televisão mostraram vovós, pais e filhos, crianças a comemorar o título. Moços, homens maduros a chorar porque finalmente soltaram o grito de “É campeão!” para o time do coração. Pode parecer tolice para gente esnobe, mas não para o torcedor da Lusa. Para eles, a terça-feira 8 de novembro de 2011 será pra sempre um dia especial. E que seja só o começo de tempos de glórias. Por que não?

Foi bonita a festa, ó pá, como cantou um dia Chico Buarque.