O que estava previsto aconteceu: Muricy Ramalho foi apresentado como técnico do Flamengo nesta terça-feira. Casamento perfeito. Um grande técnico para um grande clube. “Estou invicto há oito meses”, brincou Muricy na entrevista coletiva, referindo-se ao tempo de afastamento dos campos de futebol.

Na verdade, no jogo da bola, Muricy está invicto desde o início da carreira como treinador. Aprendeu com Telê Santana, seguiu a linha de honestidade e competência do Mestre, tem um comportamento digno e até sua rabugice não incomoda tanto, quando ele consegue dosá-la, ainda mais no contato com jornalistas.

E a invencibilidade dele não é exatamente no jogo da bola. Muricy é invencível no caráter: não se dobra, não se vende, não compactua com as tramoias do mundo do futebol. A maior demonstração de dignidade foi a negativa em assumir a seleção brasileira quando foi convidado por Ricardo Teixeira, então presidente da CBF.

Talvez um dia Muricy conte por que recusou o convite. Mas aos poucos o mundo inteiro está descobrindo o que havia por trás da camisa amarelinha e as convocações muitas vezes surpreendentes.

(Colaborou Roberto Salim.)