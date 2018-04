Neymar prova a evolução da espécie, também no futebol

Neymar cresce, cada vez dá mais gosto vê-lo em ação. O rapaz é a estrela do Santos e não se trata de marketing, mas de bola. Ele joga muito e tem só 19 anos. O desempenho nos 2 a0 sobre o Vasco, no final da tarde deste domingo, foi mais um presente para o público – os privilegiados que estiveram na Vila Belmiro e os sortudos que viram pela televisão. Correu, driblou, marcou, fez gol, deu passes precisos, foi garçom.

O que se pode esperar mais desse moço? Ele evolui constantemente, a carreira segue em linha reta e em frente. Outra vez, com ele em campo o Santos se transforma, se agiganta, vira time diferente e criativo. Foi assim hoje: cada vez que Neymar pegou na bola, meias e zagueiros vascaínos ficaram com o coração na mão e com antenas ligadas, à espera de algum artifício diferente. E ele distribuiu vários ao longo do jogo.

Neymar foi a chave da vitória num duelo que serviu como ensaio para o Santos que irá ao Mundial dentro de um mês. Mas funcionaram também a boa distribuição da zaga, a marcação no meio campo e o retorno de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 está abaixo do ritmo dos demais, porém mostrou a costumeira técnica. Deve aproveitar os cinco jogos que restam no Brasileiro para alcançar os demais. Esperança a mais, em eventual duelo com o Barcelona pelo título. Quem ama o futebol torce por isso.

O Santos foi melhor do que o Vasco, que falhou em seu segundo teste na arrancada final do Brasileiro (na semana passada, empatou com o São Paulo). A vantagem aos 3 minutos, em cobrança de falta de Neymar, abalou o time de Cristóvão Borges. O Vasco demorou a se reorganizar e ainda teve a lamentar lanceem que DiegoSouzacabeceou para o gol, mas o árbitro marcou falta. Achei jogada normal.

O panorama não mudou muito no segundo tempo e o Santos despejou uma piscina de água fria no Vasco com o gol de Borges, que antes havia desperdiçado uma chance clara, em passe de Neymar. O mesmo Neymar tinha ajeitado bola para Ganso marcar, só que o meia mandou por cima do gol de Fernando Prass.

Os vascaínos ainda reclamaram de pênalti aos dois minutos da etapa final, em bola que bateu no braço de Durval. Lance involuntário. Por sorte, o Corinthians também perdeu e agora o tira-teima definitivo fica para o clássico com o Botafogo.

O Santos não tem muito o que almejar no Brasileiro e se contenta em fazer estragos nos concorrentes, como ocorreu contra Botafogo e Flamengo. Para alegria do Corinthians. Mas o campeão da América curte mesmo é a excelente fase de Neymar. O rapaz é prova de que a espécie humana evolui, também no futebol.