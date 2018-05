Não tem Ricardo? Joel resolve no Santos

Tem tanto jogo ruim no cardápio que ficamos felizes quando aparece um com pouco mais de movimentação. Coloco na lista boa a partida que o Santos disputou com o Mogi Mirim, no começo da noite desta quinta-feira. Quem foi ao Pacaembu não viu um espetáculo de gala da bola – raro acontecer –, mas se divertiu nos 4 a 1.

A partida valeu pelos gols e pela movimentação de Lucas Lima e companheiros. O Santos teve futebol leve, de toques, e velocidade na armação de jogadas. Dificuldade maior no primeiro tempo (virou 1 a 0, gol contra de Bruno Costa). No segundo, deslanchou com dois gols de Joel e um de pênalti de Lucas Lima. O gol do Mogi foi de Wendel.

Placar à parte, interessante ver como Dorival Júnior se vira para reconstruir o Santos. A propósito, “reconstruir” é o verbo mais utilizado para as equipes. Corinthians está assim, São Paulo idem, o Atlético também, assim como Cruzeiro, Vasco e tantas outras.

O treinador santista perdeu Geuvânio e Marquinhos Gabriel e parece apostar no crescimento de Lucas Lima como o cérebro da equipe. Nesta quinta, Lucas, com cabelo descolorido, foi muito bem e teve colaboração eficiente de Serginho (mandou até bola na trave) e Gabriel Gabigol (embora um tanto apagado na fase final).

A ausência de Ricardo Oliveira, de malas prontas para a China, foi compensada por Joel. O camaronês andou dispersivo no primeiro tempo, mas se mostrou decisivo no segundo, com os gols e com o tormento que levou à defesa do Mogi.

Se continuar assim, faz a torcida esquecer logo o artilheiro do time na temporada de 2015. E leva o público também a imaginar que o Santos, pela enésima vez, ressurgirá com alguns veteranos e um monte de jovens.