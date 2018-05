Palmeiras coloca a mão na taça

O Palmeiras fez uma partida impecável diante do Atlético-MG? Depende. Do ponto de vista técnico, não. Mas, pela ótica de quem está próximo de uma conquista de título, o 1 a 1 no Independência foi extraordinário.

Com 71 pontos, mantém a liderança do Brasileiro, agora com quatro de vantagem sobre o Santos e cinco na frente do Flamengo. Se houver combinação de resultados, pode até fazer a festa no domingo, após o encontro com o Botafogo, no Allianz Parque. Para tanto, precisa vencer, o Santos perder e o Fla no mínimo empatar. Difícil? Sim. Impossível? Não.

O Palmeiras passou por uma prova de nervos daquelas, de tirar o fôlego de torcedores. E desde o início, pois o Galo foi pra cima, apertou, mostrou quem daria as cartas. Robinho, Luan, Fred atormentavam a zaga verde, que em contrapartida evitava que a bola chegasse perto de Jaílson. Tentava, mas esbarrava na muralha palmeirense.

O tempo fechou, quando Leandro Donizetti e Gabriel Jesus se desentenderam e partiram para o “vamos ver”. Para sorte de ambos, o juiz pegou leve e deu apenas amarelo. Melhor para o jovem atacante, que minutos mais tarde fez o gol do Palmeiras, em contragolpe puxado por Dudu. Gol de alívio, de fim de seca, de predestinado e de time com brilho de campeão.

O jogo perdeu ritmo? Nem por brincadeira. O Galo não desistiu, não jogou a toalha, enquanto o Palmeiras tratava de cadenciar o toque de bola. O prêmio para o Galo veio na etapa final, no primeiro toque de bola de Lucas Pratto. O argentino saiu do banco para fazer o gol de empate. Daí em diante, com ansiedade, tensão, divididas duras, ambos tiveram chances.

Resumo da ópera: pode ter faltado futebol. Mas, a esta altura, importa para os palmeirenses levar o troféu para casa. E, nessa estratégia, tudo continua saindo à perfeição. Para os fãs do Galo ficou a esperança de ver o time lutar com a mesma dedicação nos duelos com o Grêmio, pela final da Copa do Brasil.

Com cautela, ainda um pouco na moita, o palestrino pode ir colocando cerveja pra gelar…