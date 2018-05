Palmeiras joga para ser campeão. E é ruim isso?

Não deveria perder tempo com explicação inicial, mas vá lá, sempre tem algum desavisado. Pois bem: adoro futebol bem jogado, bonito, cheio de dribles, firulas, gols maravilhosos. Admiro estratégias e táticas impecáveis. Tiro o chapéu para a arte da bola. Pronto.

Agora, ao tema deste comentário.

O Palmeiras está a meio passo de tornar-se campeão brasileiro pela quinta vez, de 1971 para cá, ou pela nona vez, se considerarmos a nova contagem da CBF. Tanto faz, importa que a taça está perto do Palestra Itália.

O que tem a ver o primeiro parágrafo com o terceiro? O time de Cuca não é a oitava maravilha da natureza, não foram muitas as ocasiões em que deu espetáculo na Série A deste ano. Talvez não agrade a quem seja defensor inflexível da estética. Respeito.

Mas não se pode negar-lhe o valor de ser eficiente, regular, cascudo, aplicado. E, também, tem talento. Ou será que Jailson, Zé Roberto, Dudu, Moisés, Tchê Tchê, Gabriel Jesus são cabeças de bagre? Será que 22 vitórias caíram do céu, vieram de presente no colo dos palmeirenses, surgiram do nada? Foram uma sequência de coincidências? Fruto de uma jogada apenas?

O Palmeiras faz campanha de time campeão. Sei lá, a vida tem tantas surpresas, o jogo é jogado e só se festeja depois de a conta ter fechado, sem risco de reviravoltas. Por isso, a cautela de todo mundo, de jogadores a torcedores, para não cantarem de galo antes da hora. Mas, no fundo, a esperança tem cada vez mais a cor verde.

O mais recente capítulo dessa saga palestrina veio na tarde de domingo, com o 1 a 0 sobre o Botafogo, no Allianz Parque. Cuca mandou a campo o que tem de melhor neste momento e a rapaziada não decepcionou. Certo que foi jogo duro, equilibrado, pois o adversário faz campanha digna na competição. Está no bloco de cima por méritos e por reação espetacular.

No entanto, não foram excessivos os episódios de risco do Palmeiras no jogo. O Botafogo teve duas boas oportunidades, e não passou disso. Algo semelhante ao que havia ocorrido semanas atrás no duelo com o Internacional. O Palmeiras teve os nervos sob controle, muito mais do que no clássico com o Atlético-MG, não criou muito, porém o suficiente para passar por outra etapa. O gol de Dudu, no 1 a 0, foi mais uma prova de que esse grupo tem alma vencedora.

Ainda há tensão, evidentemente. Não é fácil suportar o peso de 22 anos sem conquista e com dois concorrentes a fazer sombra (Santos e Flamengo). Por outro lado, a adrenalina faz a equipe ficar ligada e disputar cada bola como se fosse a última, da final. E é isso o que o torcedor quer ver agora: garra, suor, como complemento de técnica.

O Palmeiras tem entregado o que o público aguarda. E, se levantar o caneco, será por mérito. E será lindo para seus milhões de fãs.