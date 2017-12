Palmeiras mostra alternativas na estreia

Interessante a estreia do Palmeiras no Paulistão. Não foi um recital, mas deu para o gasto. E bem. Os 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo, mostraram que a turma de Marcelo Oliveira poderá fazer estrago na competição.

Mais do que isso, a partida, em Ribeirão Preto, deixou claro que os efeitos da manutenção do grupo serão positivos. O Palmeiras praticamente passou imune às investidas do mercado, ao contrário de Santos, São Paulo e principalmente Corinthians. De quebra, ainda vieram jogadores.

Eis o diferencial que pode ajudar o Palmeiras nos desafios da temporada, se o técnico o aproveitar bem. Marcelo tem mais alternativas para mudar a forma de a equipe se distribuir em campo, de acordo com o andamento das partidas. Tem gente para mudar todos os setores.

Ele deu uma prova de que pode variar o repertório ao colocar, por exemplo, três zagueiros em determinado momento, no segundo tempo: Vitor Hugo, Leandro Almeida e Roger. Com isso, liberou os alas e aumentou o poder de ataque. Funcionou desta vez e fica registrado no caderninho de observações de início de ano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo voltou a dar chance a Egídio na esquerda (ao substituir Zé Roberto), viu Erik em ação (no lugar de Gabriel Jesus) e sobretudo festejou Alecsandro, que desencantou ao marcar o primeiro dos dois gols do jogo.

O Palmeiras tem, ainda, Gabriel a ponto de retornar – e assim dar mais consistência à marcação no meio-campo. E falta Lucas Barrios recuperar a forma. Sem exagerar na empolgação, o torcedor pode ter otimismo. Não lhe fará nenhum mal.