Que Kleber seja feliz e esqueça o Palmeiras

Kleber sai do Palmeiras atirando para todo lado. O alvo era Luiz Felipe Scolari, mas sobraram petardos para o clube que o acolheu em duas ocasiões. O rapaz ficou aborrecido com o treinador, por considerá-lo principal responsável por sua dispensa. Mas, na ansiedade de defender-se, lançou mais fagulhas num ambiente já tumultuado.

A ruptura ocorreu um mês atrás, como consequência do episódio em que João Vítor brigou com torcedores na porta do estádio Palestra Itália. Jogadores ficaram revoltados com o incidente e, liderados por Kleber, alguns não queriam viajar para o Rio, para o jogo com o Flamengo. Felipão argumentou que um fato não deveria influir no outro, e bateu boca com Kleber, que lhe disse poucas e boas.

Dali em diante não se falaram mais e a diretoria ficou ao lado do técnico. Tomou uma posição, ao contrário da trombada anterior, em agosto, quando Kleber recebeu proposta para jogar no Flamengo e provocou ruído no elenco. Na ocasião, o atacante soltou o verbo pra cima dos catolas, que se limitaram a dizer que estava “tudo bem”.

Agora, com a iminência de transferir-se para o Grêmio, o jogador rompeu o silêncio e em entrevista à Band falou mal de Felipão. Ok, todos têm direito a manifestar sua opinião, a dar sua versão em fatos polêmicos. Não deveria ser diferente com Kleber.

Só que ele poderia ter sido mais gentil com o clube. Ao dizer que os jogadores e funcionários não gostam de Felipão de novo estendeu o mal-estar para o Palmeiras. Envolveu seus colegas, já que sobre eles vai pairar a dúvida, e também dirigentes. Não era o caso, num momento em que o time tenta livrar-se do rebaixamento.

Parece aquele jogador que é expulso e, ao sair de campo, tenta levar rivais consigo. Poderia admitir problemas com Felipão e deixar o desabafo para depois da última rodada. Teria sido cortês, elegante. Com a temporada encerrada, e talvez já sem vínculo com Palmeiras, falaria o que quisesse, sem risco de ter causado mais estragos.

Sairia com imagem menos arranhada. E seria o correto para alguém que fez juras de amor à camisa verde, quando retornou de Belo Horizonte. Que seja feliz em Porto Alegre, se de fato for pra lá. E que encontre finalmente um porto seguro para uma carreira desde cedo vista como promissora, mas que fica sempre no ‘quase’. E sobretudo que deixe o Palmeiras em paz.