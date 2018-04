Quem acredita na briga Corinthians x Fifa?

Jerôme Valcke é um sujeito chato – todo mundo já conhece a fama dele. Vira e mexe o secretário geral da Fifa aparece por aqui pra dar pitaco sobre alguma obra para a Copa. Isso quando não esculacha lá da Suíça mesmo. Incomoda, e tem de fazer esse papel.

A mais recente de Valcke foi a ameaça de tirar de São Paulo o jogo de abertura em 2014, por causa dos atrasos na construção do estádio do Corinthians. Ele diz que não há problema algum em fazer mudanças na estrutura da competição, se for necessário. O complexo deveria ser entregue em dezembro, mas agora o clube diz que só ficará pronto em fevereiro do ano que vem por causa das arquibancadas adicionais para a Copa.

O Corinthians resolveu peitar a Fifa em nota oficial no site. Disse que está fazendo tudo dentro do previsto e lembra que o estádio “para os corintianos” é de 48 mil lugares. Só foi ampliado para atender o desejo de se fazer aqui o jogo inaugural. E em todo pouco polido diz que, se a Fifa fizer questão de mudar o lugar, que fique “à vontade”.

Há blefe dos dois lados. A Fifa não tira o pontapé inicial do Mundial da maior cidade do país. E o Corinthians sabe que sua casa própria só sai agora por causa da Copa – e dos acertos políticos do ex-presidente Andrés Sanchez com o ex da CBF e da simpatia, digamos assim, do ex-presidente Lula, que deu uma mãozinha.

O Corinthians obteve, a toque de caixa, a aprovação de seu projeto, depois de a Fifa ensebar, por interferência do ex da CBF, todos os planos apresentados pelo São Paulo. Era um jogo de cena. Foi um presentão, mesmo que o clube venha a pagar os empréstimos (e espero que o faça, porque é dinheiro público).

Não cabe agora essa postura. Sanchez já deu a entender que é um favor que o Corinthians presta à Copa ao ceder sua casa para a abertura. Foi justamente o contrário: o clube recebeu uma dádiva do amigo que hoje em dia vive em Miami. E a quem deve ser eternamente grato.

No fim, haverá entendimento e, se for necessário, aumentam as verbas para tocar o negócio mais rapidamente. Mas, se a Fifa tiver mesmo de mudar de lugar, será bem feito. Quem sabe da próxima vez escolhe melhor determinados parceiros.