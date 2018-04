Quem sofrerá mais hoje: Vasco ou Corinthians?

Sei que este Brasileiro é maluco e imprevisível. Já escrevi e falei a respeito disso várias vezes. Mas, salvo reviravolta espetacular, a briga finalmente se reduziu a dois concorrentes, Corinthians e Vasco, 61 pontos por cabeça, contra 56 de Flu e Figueirense e 55 de Fla e Botafogo. Pois ambos jogam hoje e, na teoria, terão dificuldade diante de adversários assustados. O líder visita o Ceará na zona da degola e o vice-líder será recebido pelo Palmeiras que faz de tudo para aproximar-se dos últimos colocados.

Os dois primeiros colocados são favoritos, apesar de atuarem fora de casa. Algumas sutilezas, no entanto, existem nos dois compromissos. O Corinthians pega rival que joga praticamente a última cartada para manter-se na Série A. Com 35 pontos, o Ceará pode enterrar-se de vez com nova derrota. Estão mais próximos dele o Cruzeiro (37 e que enfrenta o lanterna Avaí) e Atlético-MG (39, que amanhã recebe o Coritiba). Nada difícil imaginar vitórias mineiras. Seria praticamente impossível superá-los nas rodadas finais.

O Ceará está, portanto, com a corda no pescoço. Vai depender dele tentar safar-se dessa, e a prova maior de reação é diante de quem está no topo da tabela. Essa tensão tanto pode complicar como ajudar o Corinthians, que tem sofrido nos duelos com a turma de baixo (ganhou raspando de Cruzeiro, Avaí e Atlético-PR, além de perder para o América). Tite não terá Paulinho e Jorge Henrique, aposta de novo em Willian, Emerson e Liedson. Além disso, conta com Adriano no banco. O rapaz é uma incógnita, pois ainda parece deslocado no time.

O Vasco tem clássico, no estádio do adversário, mas não deve sentir-se intruso. Ao contrário, das arquibancadas receberá apoio quase total. Há muito as torcidas são “irmãs”, o que significa não ter confusão. Desta vez, ambas estarão unidas por essas ironias do futebol. Os vascaínos logicamente porque sonham com seu time campeão; os palmeirenses, porque sabem que derrota de sua equipe pode prejudicar o projeto corintiano de chegar ao título.

Dentro de campo, a história é outra, ainda assim favorável em tese ao Vasco. O Palmeiras faz a campanha mais ridícula do segundo turno (10 pontos ganhos), ainda tem risco de cair (embora não muito grande) e não se acerta. O ambiente também não é dos melhores e ainda contará com vigilância de seus fãs, hoje menos dispostos a vê-lo jogar bem. O Vasco está bem perto da força total. A grande baixa é Juninho Pernambucano.

Um fato curioso pode ocorrer, e ainda assim tenho lá minhas dúvidas: corintiano vibrará com gol palmeirense? Talvez. Palmeirense não festejará gol corintiano? Certamente não.