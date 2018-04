Parecia que ele estava em um daqueles jogos beneficentes de final de ano. Aparecia nas imagens de TV quase sempre sorrindo. Tentou e conseguiu duas vezes “chapelar” seus adversários. Falou que ao fazer um gol de cabeça ganhou um churrasco do técnico Marcelo Oliveira. E acabou sendo fundamental na vitória do Atlético Mineiro sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte.

Claro: estamos falando do camisa 7 Robinho.

Ele foi brilhante em campo?

Não. Em alguns momentos até parecia que jogava com o nome, ao lado de Fred – também fora de ritmo – e de Lucas Pratto. Mas Robinho esbanjou vontade, apareceu nos momentos certos e fez dois gols. É o artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, com seis gols.

Contra o Coritiba, ficou evidenciado que, para disputar o título, o time vai ter de melhorar muito. Falta consistência no meio de campo e o jogo só não acabou empatado, porque no último minuto Felipe Amorim perdeu gol certo, embaixo do travessão.

A equipe paranaense se desdobrou em campo, equilibrou as ações e algumas vezes chegou a mostrar que não estava conformada com o 1 a 1. O Coritiba queria a vitória para fugir das últimas posições, mas um contra-ataque perfeito acabou no cruzamento de Cleiton, que Robinho em noite de menino travesso mandou para a rede.

Eram 40 minutos do segundo tempo e Robinho foi comemorar o gol engraxando a chuteira do companheiro que lhe deu o passe.

Agora o Atlético vai enfrentar o líder Palmeiras na arena alviverde. É a hora de mostrar a que veio nesta competição. Depois de um péssimo início o time mineiro vem somando bons resultados. Resta saber até onde vai o fôlego de seus melhores atacantes.