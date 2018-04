Santos e Neymar marcam o golaço do ano

Não sei se o Santos conseguirá manter Neymar até depois da Copa de 2014. Aprendi a entender que a vida tem sua dinâmica e que o definitivo de hoje vira o provisório de amanhã. De qualquer forma, o anúncio de que a parceria entre clube e jogador em princípio deve estender-se pelo menos por mais dois anos foi a notícia mais espetacular dos últimos tempos. Abre-se assim perspectiva de mudança de atitude, de jogadores, agentes e cartolas.

Sei que muita gente vai torcer o nariz e achar que Santos e Neymar estão a fazer besteira, porque é de virar a cabeça a grana oferecida por Barcelona e Real Madrid, os dois maiores interessados na compra. Não foi à toa que cada um jogou pesado, recentemente, e apresentou proposta melhor do que o concorrente para vencer essa corrida maluca, egoísta e narcisista.

Mas proposta como essas viram a cabeça de quem? Talvez com a de gananciosos, que querem lucrar a qualquer custo com carreira e vida de jogadores tratados como mercadoria. Talvez mexam com rapazes com menos estrutura financeira e emocional, que sucumbem ao primeiro aceno de receber uns dólares ou euros. Ou talvez tumultuem clubes débeis, sem imaginação e sempre ávidos por fazer negócios e aliviar seu caixa.

Santos e Neymar (entendam-se atleta e seus representantes) estão a demonstrar maturidade extraordinária, invejável e digna de ser tomada como exemplo. A cartolagem santista saiu do lugar-comum, não vendeu o moço e ainda foi atrás de recursos para mantê-lo. Prometeu, e pelo que parece, cumpriu. Saiu da conversa fiada para a ação.

Haverá quem venha a considerar absurdo o salário de Neymar (se fala em R$ 3 milhões mensais). Pode ser, se levarmos em conta que a maioria dos mortais não receberá essa quantia nem ao longo da existência. Mas a vida tem disso: há os que nascem com dom, estrela, talento, sorte. Sei lá, use a palavra que achar mais conveniente. Por isso, têm trajetória diferente dos demais.

Neymar gera lucro, atrai dinheiro. Então, nada mais justo de que ganhe mais também. Ora, você não adoraria que fosse assim em sua empresa? Deu mais lucro, receberá mais grana? Então, que ele seja feliz no aspecto econômico e que saiba usar o dinheiro que vem do trabalho.

A permanência do astro é um golpe também nos que vêem a Europa como o paraíso e o Brasil como a terra de ninguém, pátria de coitadinhos. Ora, não dizemos sempre que um dia a coisa tem de mudar? Eis aí a chance: o Santos dá o exemplo. E reparem que, se Neymar for embora em 2014, estará com 22 anos! Um rapazote ainda, com tempo demais para encantar os gringos.