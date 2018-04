Santos mantém ritmo de treino, agora contra o Botafogo

O Santos já mostrou, em duas rodadas, que não deverá sofrer para superar a longa fase de classificação no Campeonato Paulista. Sem sofrimento, bateu o São Bernardo por3 a1, no fim de semana, e lascou mais 3 a0 no Botafogo, agora há pouco, na Vila Belmiro. O caminho para o tetracampeonato regional parece ter poucos sobressaltos, pelo menos por enquanto.

A superioridade santista é tão acentuada – e a tendência vai manter-se diante dos pequenos –, que Muricy Ramalho pode aproveitar a longa sequência de apresentações até a etapa seguinte para aprimorar o condicionamento físico, o entrosamento, a estratégia de jogo. Para que os resultados surjam, com força, no Brasileiro e na Copa do Brasil.

Porque, na competição doméstica, a eficiência já deu as caras. O Botafogo não fez cócegas no Santos, se mostrou presa fácil e batida já no primeiro tempo, com os gols marcados por Cícero e Neymar. Como os santistas tiraram um pouco o pé, na etapa final, a diferença só veio a aumentar pouco antes do apito final, com o gol de Miralles.

Alguns aspectos podem ser destacados. Neymar é o artilheiro da equipe, com três gols (nenhuma novidade), Miralles já fez dois (e pode desbancar André, que não largou bem), Cícero não tem dificuldade para encaixar-se (foi um dos melhores em campo, assim como Renê Júnior), Montillo carece de mais ritmo e fôlego.

A tarefa de Muricy é fazer com que os jogadores não baixem a guarda. O Santos mostra condições de sobressair no Paulistão – mesmo que, para alguns, isso não seja grande coisa. Mas para o tricampeão estadual esse é o desafio do momento, enquanto Corinthians, São Paulo e Palmeiras vão dar prioridade para a Libertadores.