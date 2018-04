Santos some e facilita tarefa do campeão Corinthians

Depois da derrota na semana passada, o torcedor do Santos tinha certeza de que a partida final do Campeonato Paulista teria desfecho feliz e significaria o tetra. Ficou só na vontade. O time foi um fiasco, não passou de empate por 1 a 1 e facilitou a missão do Corinthians, campeão estadual pela 27.ª vez. Um recorde local.

A maior parte do público alvinegro que foi à Vila Belmiro, na tarde deste domingo, saiu com a pulga atrás da orelha. Depois de ver o Santos ser presa fácil, ficou a cismar o que esperar no Brasileiro, principalmente se Neymar for embora. A equipe não é nem sombra daquela dos anos anteriores, mesmo que tenha chegado à final.

As trocas de passes rápidas, os dribles eficientes, as chances de gol andam em falta para o lado santista. E, para complicar mais, Neymar outra vez esteve aquém do que pode fazer. Sozinho, muitas vezes ele desequilibrou em favor do time. Mas, quando está mal, afunda com os demais. Como ocorreu no segundo duelo com o Corinthians.

Bem marcado, poucas vezes pegou na bola para construir lance de gol – e de gols o Santos precisava muito. Até ficou em vantagem, com a belíssima conclusão de Cícero. Porém, mal teve tempo para comemorar e sofreuo empate, com Danilo. E travou, engasgou, emperrou, afundou. Ainda no primeiro tempo, só não levou a virada porque duas bolas estouraram na trave.

No segundo, o panorama não mudou. O Santos teve uma oportunidade, com André, e nada mais. Nada mesmo que pudesse sequer arrancar aplausos da torcida. O Corinthians, com o ponto garantido, já faria a festa. Por isso, se permitiu esperar o adversário vir pra cima – o que não ocorreu. Embora, não precisasse foi quem esteve mais próximo do gol, e desperdiçou outras chances, com Romarinho e Pato.

O Santos precisa reciclar-se, e bem. Com esse grupo, e da forma com tem jogado, não permite prever sucesso na Série A. O Corinthians, sem ser brilhante, pelo menos deu um chega pra lá na frustração da eliminação na Libertadores e pode pensar em recompor-se para voltar à competição continental no ano que vem.