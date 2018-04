São Paulo ameaça goleada, cochila, perde, mas avança

O São Paulo primeiro voou alto. Depois, se esborrachou. Mas a queda em La Paz não alterou em nada a rota do time brasileiro, que está na fase de grupos da Libertadores da América, mesmo com a derrota por 4 a 3 para o Bolívar, de virada, na noite desta quarta-feira. Não houve espaço para a zebra.

O temor de que o “fator altitude” pudesse atrapalhar o São Paulo ruiu com menos de dois minutos. No primeiro ataque, Luis Fabiano fez 1 a 0. Pronto, aquele gol acabou com a ilusão do Bolivar, que tinha a missão quase impossível de anular os 5 a 0 na cacunda sofridos uma semana atrás.

Com essa vantagem, a turma de Ney Franco respirou aliviada e tocou a bola com segurança e, em vários momentos, com rapidez. Resultado desse alívio? Outros dois gols, que chutaram pra lá do Aconcágua qualquer espírito maligno que quisesse aprontar contra o tricolor. Jadson e Osvaldo garantiram a festa.

Daí, o São Paulo fez as contas, constatou que o placar agregado estava 8 a 0 a seu favor e resolveu curtir a paisagem, o clima do campo, o ambiente, a torcida. E nem percebeu o Bolívar reagir, pelo menos para salvar a honra. Antes do intervalo, Wiliam Ferreira fez o primeiro gol. A torcida, claro, vibrou.

A distração são-paulino prosseguiu na fase final, na mesma proporção em que o Bolívar se animava, jogava para uma despedida honrosa. E não é que conseguiu? Nelson Cabrera, duas vezes, e Wiliam Ferreira comandaram a virada, fizeram a alegria dos torcedores locais, que até ensaiaram um “olé!”.

Futebol é bonito também por isso. O time da casa está fora da Libertadores, mas sentiu o gostinho da vitória. E não está bom?