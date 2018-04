Surto de bom senso: Conmebol exclui Boca

Parem as máquinas! O grito folclórico das antigas redações de jornal poderia ser utilizado na noite deste sábado. E viria bem a calhar. A Confederação Sul-Americana de Futebol, conhecida pela sigla de Conmebol, teve surto de severidade e decidiu excluir o Boca Juniors da edição atual da Libertadores. A punição foi consequência dos incidentes ocorridos no intervalo do jogo de quinta-feira com o River Plate, em La Bombonera. Cabe recurso.

O conselho disciplina da entidade passou o dia reunido, no Paraguai, a analisar as medidas cabíveis, depois que o clássico argentino não pôde continuar porque jogadores do River foram atingidos por gás de pimenta. Ouviu-se a defesa do Boca, leu-se o relatório do árbitro, também foram vistas imagens. Após longa espera, o veredicto: derrota por 3 a 0, multa de 200 mil dólares, interdição do estádio por quatro jogos internacionais e outras sanções adicionais. O River enfrentará o Cruzeiro nas quartas de final.

Não havia alternativa para a Conmebol a não ser o afastamento do Boca. Trata-se de um gigante do futebol mundial, time com camisa honrada e de tradição. Mas pisou na bola, feio, ao não garantir a segurança em sua própria casa, e em jogo com torcida única. Se o episódio de selvageria passasse batido, ou merecesse uma advertência do tipo me engana que eu gosto, seria a desmoralização da desmoralização da entidade e da Libertadores.

Se a atitude da Conmebol não for exceção e se transformar em norma, talvez a violência não acabe. Certamente, porém, diminuirá, pois clubes e torcedores sentirão que a impunidade não vai prevalecer como historicamente ocorre por estas bandas.

Algo novo, enfim!