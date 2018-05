Tite constrói um time interessante

Quando foi a última vez que você se empolgou com a seleção? Ahn, como?! Difícil dizer? Concordo. Talvez na final da Copa das Confederações de 2013, naquele jogo impecável contra a Espanha, então campeã do mundo? Acho que sim, não é mesmo?

Pois bem, mais de três anos depois, eis que o time brasileiro enfim arrancou aplausos da torcida e estimulou até gritos de “olé!”. A proeza, antigamente rotineira nas apresentações “canarinha”, agora vira algo extraordinário, digno de registro.

Raro, mas merecido. Porque o desempenho nos 3 a 0 diante da Argentina, na noite desta quinta-feira, no Mineirão, foi daqueles momentos que levam o torcedor a recordar-se que a equipe de seu país tem cinco Copas. E, ao longo da história, ofereceu ao planeta dezenas dos maiores craques que desfilaram nos gramados.

Chega de rococó, e vamos ao curto e grosso: o Brasil atropelou os argentinos, praticamente não lhes deu chance, saiu de campo de cabeça erguida e cada vez mais líder das Eliminatórias na América do Sul. Sob o comando de Tite são cinco jogos e igual número de vitórias. Saiu da sexta colocação e do risco de não pegar nem repescagem e se aboletou no alto da classificação.

O resultado foi construído com naturalidade, mesmo que a Argentina tenha tido, digamos, uma oportunidade no primeiro tempo, e que morreu devidamente nas mãos de Alisson. Também soube fazer certa pressão, no meio-campo, e trocou passes. Na estatística, apareceu com maior índice de posse de bola. O que a prática tratou de esfarelar.

O Brasil, ao contrário, comportou-se com serenidade, consciente da fase melhor em relação ao grande rival. Teve calma suficiente para aguardar as brechas e dar as estocadas certeiras. E elas vieram ainda no primeiro tempo, com Philippe Coutinho e com Neymar.

Dois gols, duas jogadas de muita participação coletiva e de inspiração individual. Vantagem que deixou os hermanos grogues. Messi desapareceu. Tão tontos que foram a nocaute na segunda etapa, com o gol de Paulinho, ao aparecer bem na área e pegar rebote. Compensou o gol que, pouco antes, havia perdido.

O Brasil ganha uma cara interessante com Tite. Ajusta-se, o treinador observa, testa – colocou, por exemplo, Douglas Costa e Firmino. O arcabouço já existe. Daqui até a Copa da Rússia será período para refinar, para ter certezas em torno de diversos nomes. E para deixar portas abertas para surpresas de última hora.

O torcedor, depois de muito tempo, não tem motivos para envergonhar-se de sua seleção.