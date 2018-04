Uma hora ia acontecer…

Secadores de plantão, incluídos torcedores de 19 times brasileiros da Série A, enfim viram o que parecia distante, coisa do século passado: o Corinthians perdeu uma. E a proeza ficou com o Vitória, que sapecou 1 a 0, na tarde de chuva em Itaquera. Depois de um turno inteiro sem ser superado por ninguém, a turma de Carille saiu de campo sem um ponto sequer.

Resultado fora do padrão, pelas circunstâncias e colocação das duas equipes. Uma lidera com ampla folga, outra luta para não cair. Nem por isso significa que o placar tenha sido uma aberração, produto de injustiça, arte dos deuses da bola e bobagens do gênero. O rubro-negro ganhou porque soube ser eficiente, teve fôlego e força para segurar um rival equilibrado.

A proposta do Vitória ficou evidente de cara: aguentar a barra, voltar para casa pelo menos com o empate. Não era o ideal, mas o possível. Só que foi além da conta: num contragolpe primoroso, com trocas de passes perfeitas, Trellez venceu Cássio, fez 1 a 0, o gol decisivo. Houve um desvio em Arana, para tirar qualquer chance de defesa.

Daí em diante o cenário não mudou: era o Corinthians a ir pra cima e o Vitória a suportar, na boa, com calma, sem bobeira. Os donos da casa tiveram oportunidades para empatar e chiaram com um suposto pênalti sobre Jô (para mim, no mínimo, duvidoso). Os rubro-negros protestaram, com razão, de gol mal anulado no segundo tempo.

O jogo serviu para mostrar que o Corinthians também pode sofrer, como os demais. A serenidade, a frieza na decisão de jogadas, desta vez não apareceram. Houve até algum nervosismo. Jogadores importantes estiveram aquém do habitual.

O 1 a 0 também serviu de alento para o Vitória em sua caminhada para reagir e espantar ameaça de cair. E, por tabela, colocou pressão em outros candidatos às quatro vagas do descenso. Avaí e São Paulo, por exemplo, que se enfrentam neste domingo.

Não custa lembrar que a vantagem do Corinthians sobre o Grêmio se mantém em oito pontos. Ao menos até o tricolor gaúcho entrar em campo amanhã. E, ainda para recordar: falta o jogo com a Chapecoense, no meio da semana.

Ou seja, perder não foi um drama. Mas deu uma esquentada no campeonato.