Vitória do Corinthians com jeito de time campeão

Esqueça neste momento se o Corinthians fez uma grande apresentação. Isso conta pouco a esta altura do campeonato. O que vale foi o resultado, e sobretudo a maneira como surgiu. Os2 a1 sobre o Atlético-MG, novamente de virada (como havia acontecido contra o Avaí), foram talvez o maior passo na direção do penta no Brasileiro. Vitória para trazer a certeza de que só catástrofe estraga a festa, que pode vir já no próximo domingo, se tudo correr novamente bem para Tite e seus rapazes.

O Corinthians teve dificuldade com o Atlético-MG talvez maior do que fosse possível prever. Deu pra ver daqui de Milão, onde estou para acompanhar na quarta-feira o jogo entre Milan x Barcelona. (A internet faz coisas que a gente duvida…) Cuca armou sua equipe de maneira a fazer marcação eficiente. E assim foi, durante a maior parte do primeiro tempo e também da etapa final. O Galo soube segurar a empolgação do líder, ignorou a pressão da torcida, pouco deu espaço para Emerson, Liedson e Willian. Apostou ainda no tempo para jogar a seu favor.

A estratégia de Cuca ganhou reforço adicional aos 10 minutos do segundo tempo, com o gol de Leonardo Silva, de cabeça, depois de cruzamento de Daniel Carvalho. Um gol que gelou o Pacaembu, que trouxe de volta fantasmas de grandes decepções. Àquela altura, o Corinthians voltava para o segundo lugar, com um ponto a menos do que o Vasco, que no sábado havia batido o Avaí.

Tite mexeu no time aos 22 e optou por tirar Willian para colocar Adriano. Era a cartada final, desesperada, na tentativa de espantar o tropeço. O Imperador não entrou em sintonia com o resto do time, recebeu algumas bolas, embaralhou-se, mas acabaria por tornar-se o herói do começo de noite. Antes, porém, Liedson fez a parte dele, ao empatar, de cabeça, aos 33 minutos. Alívio e o Corinthians de volta ao topo.

Dez minutos mais tarde, o Atlético cede um dos poucos contra-ataques ao Corinthians. Emerson lança Adriano, que se antecipa à marcação e bate cruzado, na saída de Renan Ribeiro. A bola morre no gol, a torcida explode, Adriano comemora como possesso, tira a camisa (claro que o juiz, estraga-prazeres, mostrou-lhe o amarelo), festeja o gol que o fez renascer. E que trouxe uma certeza: a taça ainda não veio, mas no memorial do Parque São Jorge já há um lugar reservado para ela.