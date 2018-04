Vitória do São Paulo vale como tira-gosto

Resultados de início de ano não devem ser tomados ao pé da letra. Isso vale para vitórias e para derrotas, evidentemente. Na melhor das hipóteses, os primeiros jogos poderiam ser considerados treinos, aperitivos para quando a temporada de fato esquentasse. Mas, na falta de datas, a turma mal sacudiu a poeira das férias e vai a campo já na briga por três pontos.

Ressalva feita, resta a constatação óbvia de que foi bem aceitável a estreia do São Paulo em 2013. O time manteve a base, perdeu Lucas e mostrou algumas caras novas. Levou até alguns sustos, no segundo tempo, mas passou pelo Mirassol por 2 a 0, gols de Luis Fabiano e Jadson. Nada mal para quem no meio da semana enfrenta o Bolivar, pela pré-Libertadores, esse sim desafio mais complicado porque classificatório.

Pelo ritmo da largada, o Tricolor passou a impressão de que atropelaria o rival do interior. Com 13 minutos, ficou em vantagem, no gol de Luis Fabiano que teve participação de Ganso e Osvaldo. Para alegria do público (quase 15 mil pessoas) que foi ao estádio. Bom para um duelo de esquentamento de ano.

Depois, aos poucos, diminuiu a velocidade, cadenciou a partida e no segundo tempo se garantiu com três defesas de Rogério Ceni e uma bola no travessão chutada por Alex Silva aos 24 minutos. A vitória foi consolidada com o gol de Jadson aos 32, embora pouco antes Cañete tivesse acertado a trave.

Não foi um jogo estimulante – e, pra ser sincero, acho que serão exceções no estadual. Para o São Paulo valeu para ver Lúcio em ação (o zagueiro de sempre: vigoroso nas divididas e com algumas arrancadas para o ataque), assim como Ganso (bom toque, mas menos velocidade), Carleto (atuação normal).

Ney Franco tem um time com potencial para crescer. Testes melhores virão no torneio sul-americano, desde que passe para a fase de grupos.