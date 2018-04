Waltão, o herói do domingo

Uma coisa muito bacana no futebol são os heróis da rodada. Ok, há também os vilões, que muitas vezes roubam a cena. Mas, neste domingo, na largada do Brasileiro, apontaria Walter, o Waltão, como destaque. O moço abriu o placar para o Atlético-PR diante do Internacional, sofreu pênalti (contestado) no lance do segundo gol e participou do terceiro. Querer mais o quê dele?

Waltão andava escanteado no Fluminense, injuriado pela temporada sem brilho em 2014 e com a falta de perspectiva nas Laranjeiras. Fechou a cara, fez de tudo para ir embora e tentar a sorte em outro lugar. O Furacão apareceu como alternativa, que ele encarou, na tentativa de retomar o protagonismo que teve no Goiás, temporadas atrás, ao despontar como artilheiro.

A mudança fez bem, ao menos na estreia, com o desempenho nos 3 a 0 sobre o Inter. Pesado como sempre, com quilos acima do peso ideal, se movimentou, agitou, chutou, marcou e aguentou o tranco até o fim do jogo. Saiu como o personagem da partida, com fôlego para novas estripulias.

Vá saber até onde chegará. Um fato, porém, parece comprovado: não adianta enquadrar Waltão em dietas, em programas rígidos para emagrecimento e condicionamento físico. O moço se sente bem gordinho; com os quilos a mais fica feliz e joga bola. Então, deixe que se entenda com o corpo dele, desde que dê trabalho para zagueiros adversários.

E vamos torcer para não ser só fogo de palha. Que seja fogueira duradoura.