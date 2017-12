Bacana Bacana

Vuvuzelas fazem a trilha sonora do inferno

‘Felipe, você tem problemas de audição?’ ‘O quê?’ Gostaria de dedicar um capítulo especial a um dos personagens principais dessa Copa do Mundo – e espero que isso não seja visto como um elogio. Odeio as vuvuzelas com todas as minhas forças, o que não adianta nada porque elas são bem mais fortes do que