Bate pronto

Vídeo mostra acidente em Nazaré que fez o surfista Pedro Scooby levar 20 pontos na cabeça

Quem viu o brasileiro Pedro Scooby com uma proteção na cabeça em aparição na Marquês de Sapucaí, para acompanhar o desfile das campeãs no carnaval do Rio, não imagina o susto que o surfista passou nas poderosas ondas de Nazaré, em Portugal na última semana. Um vídeo divulgado pela World Surf League (WSL), com imagens