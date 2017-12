A arrogância de Chilavert

Encontrei Chilavert em Frankfurt, sábado, no jogo entre Inglaterra e Paraguai. Não esperava que fosse um cara fino e educado, não. Já cuspiu no Roberto Carlos, abandonou time, xingou companheiros… Mas também não imaginava que a arrogância fosse tão grande quanto é hoje sua barriga. Perguntei a ele dos gols do Rogério Ceni. Com a cara fechada, disse duvidar que o são-paulino houvesse feito quase tantos gols quanto ele. “E, se eu jogasse no Brasil, duas ou três vezes por semana, teria marcado mais”, completou. Apesar do fim de carreira melancólico e do vergonhoso desempenho na Copa de 2002, sua trajetória no futebol foi notável. Não precisa rebaixar os outros, Chilavert. Até porque, convenhamos, goleiro por goleiro, Rogério é muito melhor.

