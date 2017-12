A CBF dançou no caso Robinho?

De acordo com o jornal espanhol Marca, a CBF levou a pior na queda de braço com o Real Madrid, pois a Fifa autorizou Robinho a enfrentar o Mallorca no domingo. Muita gente pode achar que essa decisão é de elementar bom senso, afinal o jogo é decisivo para o clube e Robinho pode muito bem se apresentar atrasado à seleção, que afinal não vai disputar nenhuma Copa do Mundo. Mas o interessante desse episódio é que a CBF tentou cantar de galo e peitar o Real. Saiu tosquiada, se de fato for verdade a notícia do Marca. A relação de forças entre clubes, seleções nacionais e a Fifa pode estar se alterando.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.