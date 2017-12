A cidade parou

O jogo mais esperado desde o início da Copa parou a capital alemã durante todo o dia. Já pela manhã, a cidade estava colorida de verde e amarelo e um pouco de amarelo e azul, porque a Suécia joga na quinta-feira contra o Paraguai. Nos bares e casas noturnas, todas as TVs ligadas no canal que transmitiria o jogo do Brasil. Nas lojas, todo mundo vestido com as cores nacionais. Nas ruas, muita gritaria brasileira e turca. Isso mesmo, sem a Turquia, o jeito foi vestir a amarelinha e vibrar pelo Brasil. Só faltou mesmo um melhor desempenho da seleção de Parreira para empolgar os “novos” brasileiros.

