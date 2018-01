Decepcionado com a eliminação da seleção de Parreira nas quartas-de-final, o torcedor brasileiro perdeu grande parte do seu interesse no Mundial. Mas a Copa continua. Nesta terça-feira acontece o primeiro jogo das semifinais, entre Alemanha e Itália. E na quarta, Portugal enfrenta a França.

Enquanto os brasileiros começam a ir embora da Alemanha, tristes com o fracasso na Copa, torcedores das seleções que ficaram na disputa mostram ainda mais animação.

Nesta segunda-feira, vários portugueses seguiram para Munique, onde acontece o jogo de quarta-feira contra a França. Enquanto isso, franceses e italianos mostram confiança em suas equipes. Isso sem contar o otimismo dos torcedores alemães, ainda mais empolgados depois da eliminação do Brasil e certos de que vão conquistar o título em casa.

As semifinais da Copa terão, com certeza, dois grandes jogos. E a final de domingo, em Berlim, reserva muita emoção para quem é fã de futebol.