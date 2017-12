A Copa no Brasil

Conhecer o Estádio Allianz Arena hoje, no jogo em que a Alemanha venceu a Suécia por 2 a 0, em Munique, serviu para eu perceber o quanto é difícil o Brasil fazer algo pelo menos parecido com o que vêm fazendo os alemães. Além da imponência da obra, a estrutura gigantesca para a imprensa, a falta de grades separando os torcedores do gramado e o trânsito fluindo após o jogo.

Mais difícil ainda seria o transporte dos jornalistas. Quinta-feira eu estava em Leipziz, sexta, em Berlim, e hoje vi o jogo em Munique. Sempre andando de trem de uma cidade à outra. Fico imaginando o que seriam dos repórteres se tivessem de cobrir, por exemplo, um jogo em Goiânia, outro em Alagoas e, logo em seguida, um treino no Rio Grande do Sul.

