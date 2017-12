A disputa pela “vaga” na segundona

Periga de a disputa contra rebaixamento ficar tão ou mais emocionante que a luta pelo título. Em especial se o São Paulo conseguir pelo menos um empate em Porto Alegre, o que, convenhamos, não é impossível. Então, o tricolor pode reservar o lugar para a taça na sala dos troféus.

Já a coisa lá embaixo pode ficar muito animada, se é que esse termo cabe. Com três já virtualmente rebaixados (Santa Cruz, São Caetano e Fortaleza) sobra apenas uma “vaga” no trem fantasma para a segunda divisão. Quem a disputa? Corinthians, Ponte Preta e Fluminense. Os dois grandes têm mais camisa, talvez tenham mesmo mais elenco, mas estarão jogando melhor do que a Ponte? Sei não. Nesse fim de semana, por exemplo, enquanto Corinthians e Fluminense caíam por diferença de três e dois gols, respectivamente, a Ponte vendia caro a derrota para o Figueirense, tendo dois pênaltis contra, um deles mais do que duvidoso, para usar um termo leve. Perdeu por 2 a 1, teve jogadores expulsos, etc.

Enfim, os jogos desses times candidatos ao rebaixamento devem ser vistos com muita, muita atenção, daqui para a frente. Para que o espírito de competição prevaleça e seja rebaixado quem realmente for o pior entre eles.Seja quem for.