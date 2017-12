A escolha de Zé Roberto

Agora é oficial. O Bayern de Munique fez oferta milionária para dois anos de contrato com o meia Zé Roberto, do Santos. Exige, em contrapartida, que ele renuncie não apenas à Copa América, mas a futuras convocações para a seleção brasileira. O time alemão não quer saber de convocações que atrapalhem o desempenho do craque, que já não é menino (embora esteja jogando como tal). Aí está. No Santos, ele é amado, como talvez nunca tenha sido em sua carreira. A seleção abriu-lhe as portas de novo, pelo desempenho que alcançou em nova função, no Santos, sob Luxemburgo. Do outro lado, a força dos euros. E a segurança, que os jogadores brasileiros passaram a valorizar como se fossem donas-de-casa de classe média assustadas. E agora, Zé? O que vai prevalecer?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.