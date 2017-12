A força do dinheiro das TVs

Na noite desta quinta-feira, tivemos um exemplo de como a força do dinheiro da televisão no esporte é grande: por causa de uma forte neblina em Buenos Aires, o jogo Boca Juniors 3 x 0 Cúcuta, pela semifinal da Libertadores, atrasou uma hora para começar e a final da Recopa Sul-Americana, Internacional 4 x 0 Pachuca, começou somente depois que o jogo na Argentina encerrou – ou seja, com muito atraso.

Para quem assiste pela TV, ótimo, não perde nada. Mas, e quem estava no estádio e teve de ficar esperando? Uma situação ruim, pois à medida que o tempo passa, principalmente à noite, os problemas vão aumentando (transporte público que acaba ou diminui depois da meia-noite, trabalho na manhã do dia seguinte, etc.)

A TV que cito nem é a Globo e seu canal de esportes por assinatura, SporTV, mas a Fox Sports, latina, que transmitiu os dois jogos para quase todo o continente. A ESPN Brasil, no pouco que vi, fez o possível para passar o tempo em sua programação. Só duvido que este atraso aconteceria se o jogo das 21h45 fosse o de um paulista ou de um carioca e passasse depois da novela para todo o Brasil.