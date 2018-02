A hora do corintiano resgatar o orgulho

O rebaixamento de um clube grande à Série B do Campeonato Brasileiro representa uma nova fase no relacionamento com o torcedor. Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Atlético-MG, quando disputaram a Segunda Divisão, despertaram na torcida algo que, até então, estava esquecido: o comprometimento.

E é exatamente isso que o corintiano deve fazer. A dor do rebaixamento, neste momento, é forte e deixa a Fiel insegura quanto ao futuro do time de Parque São Jorge.

Em 2008, um processo grande de reformulação deve atingir o Corinthians. O time, provavelmente, colherá insucessos no Paulistão e na Copa do Brasil. Até que um grupo homogêneo seja formado para a Série B do Nacional, deve-se levar cerca de quatro meses.

Contudo, o trabalho só dará certo se a torcida assumir sua responsabilidade, pois ela também tem sua parcela de culpa – ou ninguém se lembra quando o iraniano Kia Joorabchian era aplaudido no Pacaembu lotado?

Vai ser difícil, mas os torcedores terão de “carregar o time no colo” se quiserem resgatar o orgulho do Corinthians. Esse é o verdadeiro momento da Fiel vestir a camisa alvinegra e dizer: “Meu coração é corintiano”.