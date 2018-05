Crédito: Steffen Schmidt/AP

Que Lionel Messi mereceu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, ninguém parece ter dúvida. A temporada 2008/2009 foi excepcional para o atacante, que simplesmente ganhou tudo que disputou pelo Barcelona. Mas pela seleção argentina… Pela seleção argentina, uma classificação sofrida nas Eliminatórias e mais nada. Para piorar, a maldição do prêmio da Fifa em véspera de Copa do Mundo persegue.

A retrospectiva é preocupante para os Hermanos, que ainda vão para a incômoda marca de 24 anos sem a principal conquista do futebol. Melhor jogador em 1993, Roberto Baggio chutou a Copa do Mundo nas nuvens no ano seguinte, nos Estados Unidos. Quatro anos mais tarde, na França, e foi a vez do então Ronaldinho decepcionar na decisão contra os donos da casa.

Para provar mais uma vez do veneno da premiação, Figo chegou como sensação na Coreia e no Japão, mas não passou da primeira fase com a sua seleção portuguesa. Por último, na Alemanha, Ronaldinho Gaúcho não passou nem perto daquele meia-atacante que brilhou com a camisa do mesmo Barcelona de Messi.

Messi, que tem a honra e o peso de carregar nas costas o 10 que já foi de Maradona, tem velocidade, técnica e habilidade de sobra para romper com tudo isso. Falta mostrar um pouco mais com a camisa celeste tudo que faz quando defende as cores do clube catalão.