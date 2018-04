A pena de 180 dias de suspensão aplicada a Dudu foi justa?

Nesta segunda, o atacante Dudu, do Palmeiras, não conseguiu fugir da condenação por agressão ao árbitro Guilherme Ceretta na final do Campeonato Paulista e foi punido com 180 dias de suspensão após ter empurrado o juiz ao receber o cartão vermelho. Como não poderia deixar de ser, a torcida palmeirense aflorou a rivalidade com o Corinthians e reclamou associando o episódio com o ‘caso Petros’, quando, no ano passado, na mesma Vila Belmiro, o volante corintiano também desferiu um empurrão no árbitro Raphael Claus. Na ocasião, Petros também foi julgado e punido com 180 dias de gancho, mas, após recurso, teve sua pena reduzida para três jogos.

Na sua opinião, a punição aplicada a Dudu nesta segunda-feira foi justa? Vote!

Você considera justa a punição de 180 dias a Dudu por agressão ao árbitro? Sim, pois, ao contrário do 'caso Petros', a bola não estava em jogo

Não, porque o empurrão desferido não pode ser qualificado como agressão View Results