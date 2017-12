E por falar em Rio Isar, olha ele aí: o Tietê de Munique. Um dos muitos alemães que parei na rua para me ajudar a encontrar o hotel me contou que, há dois anos, a festa de fim de ano de sua empresa foi nas margens do rio, utilizado atualmente como praia por moradores e turistas.



