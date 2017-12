A ridícula greve de silêncio

Talvez inspirados nas confusões da diretoria do clube, os jogadores do Corinthians fizeram uma trapalhada na quinta-feira. Voltaram a falar com a imprensa para dizer que continuam sem falar com a imprensa. Foi mais um capítulo dessa ridícula greve de silêncio.

A greve de silêncio não é mérito exclusivo dos jogadores do Corinthians. Jogadores de outros clubes do Brasil já fizeram isso antes, deixando os torcedores sem notícias sobre seus ídolos.

Realmente, os jogadores têm o direito de falar com quem quiserem. Mas eles são funcionários de um clube, que recebe altas quantias de patrocinadores ávidos por mostrarem suas marcas nas tevês e jornais. E sem entrevistas, elas aparecem muito menos.

Além disso, todos os jogadores dos grandes clubes recebem parte do salário como direito de imagem. Mas por que continuar pagando tal benefício se eles se recusam a mostrar a sua imagem em entrevistas na imprensa?