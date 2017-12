A seleção ideal do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro termina no próximo domingo. O São Paulo foi o campeão merecido e praticamente tudo já está definido (falta apenas uma vaga na Libertadores, entre Vasco e Paraná). Por isso, é hora de fazer um balanço.

Com base nos finalistas do prêmio organizado pela CBF, que irá anunciar os melhores do campeonato na segunda-feira, esta é a minha seleção ideal: Diego (Palmeiras); Souza (São Paulo), Fabão (São Paulo), Luís Alberto (Santos) e Kléber (Santos); Mineiro (São Paulo), Lucas (Grêmio), Morais (Vasco) e Zé Roberto (Santos); Fernandão (Inter) e Souza (Goiás). E o melhor técnico: Mano Menezes (Grêmio).

Qual é a sua seleção ideal? Participe da enquete do Portal Estadão e vote aqui.