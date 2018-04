A ‘taça das ajudinhas’ já tem dono…

Muitos dizem que o São Paulo foi o clube mais beneficiado durante o Campeonato Brasileiro, com arbitragens ‘tendenciosas’ e, por isso, conquistou o quinto título em sua história. Mas seria o clube paulista o grande beneficiado desta edição? Pelo retrospecto, não. Este time seria o Flamengo, que esteve entre os quatro últimos colocados no começo da competição, mas ganhou uma ‘ajuda’ da CBF, que alguns jogos que a equipe faria em julho, por causa dos Jogos Pan-americanos, disputados no Rio de Janeiro.

Tendo a oportunidade única de não jogar – justamente quando atravessava pela pior fase -, enquanto outros cariocas como Botafogo e Fluminense realizavam partidas fora do Rio de Janeiro, o Flamengo tratou de contratar jogadores vitais para o atual elenco, como Fábio Luciano e Ibson, além da necessária mudança de comando, já que Ney Franco não tinha mais força para ser o treinador.

Com um time reformulado e treinado, sob o comando de Joel Santana, o Flamengo teve uma recuperação surpreendente, contando com o apoio de sua torcida. Hoje, o time está muito perto da Libertadores e, do nada, ganhou mais uma ‘ajuda’; desta vez do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deu um efeito suspensivo para a ação movida contra o clube por uma latinha jogada ao gramado do Maracanã, na partida diante do Grêmio, fazendo com que o clube enfrente o Atlético-PR com casa cheia. A desculpa utilizada pelo clube foi que a venda de ingressos já havia sido começada, e que o Estádio do Maracanã não é seu, e, portanto, o incidente seria de responsabilidade da Suderj, não do clube. Quanta bagatela…

O Flamengo reivindica a ‘taça das bolinhas’ por ser cinco vezes campeão brasileiro (o que considero justo). Não sei se a taça será dada ao clube da Gávea ou ao São Paulo, mas uma coisa é certa: a ‘taça das ajudinhas’ já é rubro-negra…