A taça das bolinhas é o preço da rebeldia

Por Valmir Storti*

A questão da taça das bolinhas não vai acabar tão cedo e não acredito que um texto possa mudar a convicção dos apaixonados torcedores, mas uma analogia talvez explique bem como e por que avalio essa questão.

A Argentina não disputou a Copa de 1970, no México. Nem França, Espanha, Portugal, Chile, Hungria e Suíça. Todos esses países disputaram a Copa anterior, de 1966, na Inglaterra. Proponho um exercício de imaginação.

Vamos supor que o Brasil também não tivesse se classificado para a Copa de 1970. Que o técnico daquela seleção, João Saldanha, tivesse mandado o presidente militar cuidar do ministério no início das eliminatórias, que isso tivesse gerado uma crise profunda e o Brasil tivesse ficado fora da Copa, apesar de ter aquela seleção sensacional.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vamos supor que estando fora da Copa, a CBD resolvesse organizar com esses países citados, que também estavam eliminados, uma “COPA UNIÃO DO MUNDO”, e o Brasil acabasse campeão.

Acreditem: se o Brasil disputasse uma “COPA UNIÃO DO MUNDO”, esta teria mais audiência aqui do que a da Fifa. Com o Brasil campeão da “COPA UNIÃO DO MUNDO”, alguém defenderia que nós deveríamos ter a posse definitiva da Taça Jules Rimet, da Fifa?

Foi isso que aconteceu com a taça das bolinhas. Ela estava em disputa nas competições da CBF, e os clube romperam com a CBF em 1987. Independentemente do interesses envolvidos, a Copa União foi uma liga pirata. Não importa quais clubes a disputavam, os jornalistas que a defendiam, os torcedores que lotavam os estádios e a emissora de TV que a transmitia. Passou a ser uma liga pirata a partir do momento em que rompeu com o órgão oficial.

Se os clubes mantivessem a rebeldia, continuariam ganhando dinheiro vendendo jogadores? Pergunto por um motivo: se estavam rompidos com a CBF, a Fifa autorizaria que os clubes ligados a ela, seja pela Confederação Sul-Americana ou pela Uefa, contratassem jogadores dos clubes rebeldes? Como se manteriam? Só com dinheiro da Coca-Cola? Seriam uma NBA, que, coincidentemente, também em 1987 descobriu que teria de se render ao Mundial oficial da Fiba depois que a seleção brasileira masculina de basquete venceu o Pan de Indianápolis, dentro dos Estados Unidos.

A rebeldia é legítima, mas é triste que os rebeldes não aceitem pagar o preço por sua postura. Os clubes se rebelaram contra a CBF, todos eles. E isso tem um preço a ser pago. Sempre foi assim. O preço, para o Flamengo, é não ter direito à Taça de Bolinhas. É o preço. Fosse o clube que fosse, seria assim. A Justiça já determinou isso e como se diz, decisão da Justiça não se discute, se cumpre.

Seja no Campeonato Paulista ou no Carioca, ao longo da história houve rupturas de clubes com a federação oficial. A história mostra que, com o tempo, o campeão das duas ligas, a oficial e a pirata, são considerados campeões estaduais. E o Flamengo e Sport serão considerados com o tempo campeões nacionais. Já estão sendo, 20 anos depois.

Mas campeão da liga oficial só haverá um, assim como só haverá um campeão da liga pirata. E como em toda rebeldia, esse foi o prêmio conquistado pelo rebelde que lutou dignamente por suas convicções. Negá-lo é jogar no lixo também a história de luta por melhores condições. Fingir que não se lutou por melhoras que foram conquistadas nos anos seguintes não é tão digno assim. A rebeldia cobra um preço. Pagá-lo é uma virtude, também. Normalmente é um preço alto demais, mas às vezes é necessário pagá-lo. É recompensador. Para todos.

* Valmir Storti é jornalista e repórter da Agência Estado. Trabalhou na Folha de S. Paulo, Lance!, Veja e outros. É um dos autores dos livros “A história do Campeonato Paulista” (1996) e “Todos os jogos da seleção brasileira” (2006).