A vitória pessoal de Klinsmann

Quem acompanhou a preparação e a participação da seleção alemã na Copa pôde constatar uma grande vitória pessoal do técnico Jürgen Klinsmann. Ele não conseguiu levar o time da casa ao título, mas fez muito mais do que esperavam dele e saiu consagrado.

Antes da Copa, o trabalho de Klinsmann foi muito criticado e o torcedor alemão não confiava na seleção. Mas tudo mudou depois da boa campanha, que levou a Alemanha à disputa do terceiro lugar, neste sábado, contra Portugal.

Nesta sexta-feira, por exemplo, Klinsmann deu uma entrevista coletiva em Berlim e os jornalistas alemães praticamente pediram para que ele continuasse no comando da seleção. O torcedor tem o mesmo sentimento, já que uma pesquisa no país apontou que 93% dos entrevistados quer que o treinador fique no cargo.

Klinsmann ainda não disse se vai continuar ou não no comando da seleção alemã. Mas já pode ser apontado com um dos grandes vencedores desta Copa do Mundo de 2006.