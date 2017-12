Abaixo-assinado… prá quê ?

Eu voltava para o Hotel, sábado à tarde, depois de ter comprado uma câmera fotográfica – a que eu tinha, perdi, mas essa é outra longa história – quando uma cena me chamou a atenção. Um grupo munido de cartazes, faixas e carro de som fazia uma manifestação numa das principais praças de Hannover. Olhei para as faixas e, é claro, não identifiquei o que eles queriam. Um dos manifestantes entregou-me um panfleto e não entendi nada do que estava escrito.

Dei de ombros e me afastei por alguns passos, quando duas meninas – deveriam ter uns 12 anos – me barraram e estenderam uma lista para que eu assinasse. Não quis traumatizá-las e atendi ao pedido. Nem sabia do que se tratava… no hotel, traduzi o panfleto e descobri: o grupo, ligado a uma entidade ecológica, exigia o fim dos maus tratos com gansos e galinhas, que poderiam estar com gripe aviária. Ah, bom…

