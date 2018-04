Abertas inscrições para trabalho voluntário na Copa das Confederações

O Comitê Organizador Local (COL) e o Ministério do Esporte abriram inscrições de trabalho voluntário para as cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações.

O programa é válido para moradores de Brasília, Rio de Janeiro e cidades próximas que têm interesse de atuar como integrante do corpo artístico ou membro de uma equipe de apoio aos shows.

Haverá uma apresentação musical no gramado do Estádio Nacional de Brasília (abertura), antes da partida entre Brasil x Japão, no dia 15 de junho, e também na antes da final, dia 30 de junho, no Maracanã. O coordenador dos espetáculos será o carnavalesco Paulo Barros.

“É a primeira vez que faço um evento deste tipo, algo totalmente diferente de um desfile de carnaval. Será um grande desafio e a participação desses performers é fundamental para o sucesso da festa. Por isso faço um convite a todos para que se inscrevam e participem. Eles não serão voluntários, serão artistas”, afirma Paulo Barros.

A equipe de suporte trabalhará com produção de elenco, figurino, gerência de palco e auxiliar de produção, entre outras atividades. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril pelo site www.cerimonias.brasil2014.com.br.

Ao todo, serão selecionados 2.600 integrantes do corpo artístico (performers) e 200 voluntários. Os pré-aprovados na seleção serão informados por meio de um convite da produção e participarão de uma triagem entre os dias 20 e 28 de abril.