Adriano é alvo de tiroteio verbal na Itália

“Ele (Ronaldo) fala sobre coisas que não sabe. Os verdadeiros amigos nem sempre estão de acordo com você”

Roberto Mancini, técnico da Internazionale “Não sei porque ele (Mancini) está preocupado comigo. Adriano sempre será meu amigo. Ele precisa de ajuda e não acredito que Mancini está ajudando”

Ronaldo, atacante do Milan

Os dois trocam acusações sobre os problemas de Adriano, que está em recuperação no São Paulo, da crise pela qual passa o atacante. No fundo, só apimentam o clássico do dia 23 de dezembro, pelo Campeonato Italiano, com mando da Inter.