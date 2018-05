Adriano merece ser aproveitado pelo Atlético-PR no Brasileirão?

Titular pela primeira vez na equipe principal do Atlético-PR, o atacante Adriano marcou o seu primeiro gol após dois anos, na derrota por 2 a 1 de seu time contra o The Strongest, pela Copa Libertadores. Contratado antes do início da fase de grupos do torneio, o atacante entrou em forma e ganhou a confiança da diretoria e de seus companheiros.

Mesmo com poucas partidas jogadas e apenas três como titular (o atacante já havia atuado em dois jogos entre os 11 iniciais pelo Campeonato Paranaense), Adriano demonstra muita foco no clube e pode ser aproveitado para o restante do ano, em que o time jogará a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Porém, uma possível saída do técnico Miguel Ángel Portugal e a forte concorrência no ataque com Ederson, Marcelo, Bruno Mendes, Mosquito e Bruno Furlan, deixa uma possível continuidade de Adriano no clube em dúvida. E para você, o Atlético-PR deveria continuar com Adriano para o restante do ano? Opine!

