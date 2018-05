Afinal, Flamengo é penta ou hexa?

Flamengo campeão do Brasileirão 2009. MERECIDO, INDISCUTÍVEL. Contudo, seria este o hexa ou o penta do clube na história? Para muitos, o rubro-negro é o legitimo campeão de 1987, e assim tem seis títulos na história. Para outros, o clube só soma cinco conquistas, pois a taça de 1987 pertence ao Sport.

Oficialmente, a CBF considera o Sport campeão de 1987. Toda essa polêmica surgiu com a criação da Copa União. Os times considerados ‘mais fortes’ da época estiveram no módulo verde, vencido pelo Flamengo. O vencedor do módulo amarelo, dos times ‘mais fracos’, foi o Sport Recife.

A CBF pretendia organizar um quadrangular final com os dois melhores do módulo verde e os dois melhores do módulo amarelo para definir o campeão. Mas Flamengo e Inter, o vice de 1987, se recusaram a enfrentar Sport e Guarani, o vice do módulo amarelo.

Com todo o imbróglio, a CBF instituiu uma nova final entre Sport e guarani e o time pernambucano se sagrou campeão.

Na maioria dos guias e livros sobre futebol, o título de 1987 aparece com dois campeões: Sport e Flamengo.

E por causa de toda esta polêmica, também, o destino final da Taça das Bolinhas não foi definido. O São Paulo cobra por ser o primeiro penta legítimo da história. A diretoria rubro-negra também.

O fato é que toda essa polêmica nunca deve ter um fim definitivo.